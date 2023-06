Gli schiavi che ci montano i mobili 14 ore al giorno

Leggi su europa.today

(Di venerdì 16 giugno 2023) Sono ormai settimane che i lavoratori della cooperativa Rl2, che fornisce in appalto il servizio di trasporto, montaggio e facchinaggio per conto di Mondo Convenienza, sono in sciopero. I motivi dell'agitazione sono chiari: i lavoratori protestano contro le condizioni professionali massacranti...