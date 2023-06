Glenda Jackson | addio all’attrice due volte premio Oscar

(Di venerdì 16 giugno 2023)all’iconica attrice inglese. Vincitrice di dueper il film Donne in amore e nel 1974 per Un tocco di classe, si è spenta all’età di 89 anni Il mondo dello spettacolo diceinglese. Scomparsa all’età di 89 anni; ha conquistato il grande pubblico e portato con sé ben due, per i film; Donne in amore nel 1971, e Un tocco di classe, nel 1974. Donna attiva anche nel campo politico, nel 1992 ha abbonda il grande schermo per dedicarsi alla politica, divennedo membro della Camera dei comuni per il Partito Laburista. La morte annunciata ieri nella giornata di giovedì, ha visto spegnersi un’iconica figura e presenza nel campo dell’arte a seguito di una ...

È stato l'amore ad accompagnareattraverso cinema e teatro. Non nel senso della conquistatrice perché tale mai fu. Ebbe infatti un solo marito, aspetto peraltro non proprio comunissimo nello star system mondiale cui a ...... Urbano Cairo ha fatto causa a Rocco Commisso • Sono morti Robert Gottlieb, editor dei più grandi scrittori americani,, attrice inglese due volte premio Oscar e Roger Searle Payne,...E' morta nella sua casa a Londra, dopo una breve malattia,, una delle più note e impegnate attrici britanniche. Aveva 87 anni, per 50, (tra pause e riprese), attrice di cinema e teatro, per 23 anche deputato del partito laburista contro l'...

E' morta Glenda Jackson, l'attrice due volte premio Oscar TGCOM

Addio all'iconica attrice inglese Glenda Jackson. Vincitrice di due Premi Oscar per i film; Donne in amore e per Un tocco di classe.E' stata l'icona perfetta degli anni 70 inglesi e di una cambiamento radicale nel raccontare le donne, degli uomini, dell'amore, del sesso, della libertà. Poi lasciò tutto per fare la deputata del Lab ...