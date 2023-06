Giustizia | stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni e via il reato di abuso d’ufficio Cosa prevede la riforma e cosa cambia 

... siamo il partito dei moderati", ha detto ad Agorà su Raitre il vice ministro allaSisto,... che nelle immagini del funerale abbiamo vistoalla figlia Marina. Potrebbe riuscire a fare ......Nel nome di Silvio Berlusconi il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl Nordio sulla. ... impone unaalla stampa sulla pubblicazione delle intercettazioni e prevede più garanzie ...Nel primo pacchetto di riforme voluto dal ministro dellaCarlo Nordio la cancellazione dell'abuso d'ufficio, modifiche al traffico di influenze illecite, fortemente ridimensionato,...

Giustizia, bozza Ddl: via abuso d’ufficio e stretta intercettazioni. Ed è scontro Nordio-Anm Il Sole 24 ORE

Terminata dopo poco più di un'ora la riunione dei ministri a Palazzo Chigi. È terminata a palazzo Chigi dopo poco più di un’ora la riunione del Consiglio dei ministri. Approvato anche il decreto legge ...Il via libera è arrivato nel Consiglio dei ministri di giovedì 15 giugno, ma per vedere l’approvazione definitiva potrebbero passare mesi e soprattutto modifiche anche sostanziali in Parlamento. È il ...