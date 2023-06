Giustizia | riforma garantista | il Colle alle toghe | «Sobrietà»

"La", al minucolo, "di Silvio", ha strillato Repubblica rincarando un po' la dose col commento di Carlo Bonini titolato "una vendetta chiamata". PERCHE' MATTARELLA NON E' ...Si infiamma l'estate politica. Il Consiglio dei ministri ha approvato ladelladel ministro Carlo Nordio che ha eliminato il reato di abuso d'ufficio e previsto un giro di vite sulle intercettazioni. Il ddl rischia di spaccare la magistratura, mentre le ...'Nella precedente legislatura abbiamo presentato unadella. È difficile non sostenere ora qualcosa che anche noi abbiamo proposto. A meno che la politica non diventi un giochino per ...

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione, nel rispetto dei ...Annunciato dal Governo il varo di ulteriori misure normative in materia penale, attraverso la presentazione di un progetto di legge.