Giustizia | Meritocrazia Italia ad Aiga | “Si punti vera formazione competenze e all’inclusione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il Presidente nazionale diWalter Mauriello ha preso parte alla prima sessione della quinta Conferenza nazionalea Sorrento Il Presidente nazionale diWalter Mauriello ha preso parte alla prima sessione della quinta Conferenza nazionale, ancora in corso a Sorrento, su “Giurisprudenza: un corso di studi da innovare”. Tra gli altri partecipanti, Antonio Felice Uricchio, Presidente Anvur, Sandro Staiano, direttore del Dipartimento Giurisprudenza Università di Napoli Federico II, Valentina D’Orso, componente della CommissioneCamera per il M5S, Debora Serracchiani, componente della CommissioneCamera per il Pd, e Giulia Pesce, responsabile della Consulta dei Praticanti ...