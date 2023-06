Giustizia | il ministro Nordio addomestica i magistrati Replica | Stop all' abuso d' ufficio? Aggireremo la norma

(Di venerdì 16 giugno 2023) La riforma dellavoluta dalin tributo a Silvio Berlusconi ha scatenato il caos. Scontro totale tra il guardasigilli e isi è rivolto così alle toghe: "Vietato commentare le leggi".- dice il presidente dell'Anm Santalucia - sembra dimenticare che la riforma del 2020" dell'd’, "punisce la violazione dolosa della legge quando non consente alcuna valutazione discrezionale. Cioè, la legge dice al pubblico ufficiale "devi fare questo o devi omettere di fare quest’altro". Come si può pensare che un comportamento di questo tipo, in palese violazione di legge, per avvantaggiare se stesso o i propri amici o danneggiare altri, possa sfuggire allapenale? Sinceramente non ...

Sia un tributo per la sua battaglia", fa capire ildellaCarlo Nordio ai microfoni di SkyTg24. "Le regole cambiano, i principi no - spiega al Giornale il viceministro della ...In questo modo, dice il presidente dell'Anm, si paralizza la macchina della. "A me ... Anche qui ilparte da un principio sacrosanto: il diritto dei cittadini a essere informati ...Nella sala stampa di Palazzo Chigi, tornata a disposizione dell'esecutivo e dei giornalisti dopo i lavori durati due anni, molto ruota attorno a Carlo Nordio,della, e protagonista del giorno. Prima d'illustrare i contenuti approvati in Cdm, il vicepremier edegli Esteri Antonio Tajani ha ricordato la figura di Silvio Berlusconi ,...

Arriva in Cdm la riforma della giustizia, il ministro Nordio: «I giudici ... Open

Osteggiata da una parte della magistratura, è fortemente voluta da tutta la maggioranza di governo. In sintesi, l'abuso d'ufficio scompare, mentre si riduce drasticamente la portata del traffico di in ...Si torna a evocare il «bavaglio» all'informazione. Nordio ai pm: non interferite sulle leggi. Le posizioni dei partiti all'opposizione ...