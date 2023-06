Giustizia | “Il Fatto” e “Repubblica” trasudano bile | “La riforma è una sciagurata vendetta”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Non l’ha presa bene. “E’ risorto”, titola con triste ironia Marco Travaglio la prima pagina delquotidiano. Ladelladi cui abbiamo avuto un primo assaggio con l‘approvazione all’unanimità dal Cdm del “pacchetto Nordio” fa passare una brutta giornata al direttore. Ma non solo a lui: è in buona compagnia tra coloro editorialisti di Stampa e. Il titolo si riferisce ovviamente a Berlusconi, scomodato persino dopo morto: perché ladellache il governo compirà attraverso altri step in senso garantista è un omaggio al fondatore di Forza Italia. Che tanto si battè per questo. Travaglio ha un rigurgito di. Per i “manettari” laè una sconfessione di tanti loro teoremi. La...