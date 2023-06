Giustizia | Cdm approva riforma | via abuso d' ufficio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri hato il disegno di legge contenente "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario". Nel primo pacchetto di riforme voluto dal ministro dellaCarlo Nordio la cancellazione dell'd', modifiche al traffico di influenze illecite, fortemente ridimensionato, stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni a tutela dei terzi non coinvolti nelle indagini e sulla custodia cautelare, limiti alla possibilità per i pm di ricorrere in appello. "Riforme come quelle oggite dal Cdm non si improvvisano in due giorni, ma sono il frutto di sei mesi di lavoro di uno staff estremamente preparato del nostro ministero", ha detto Nordio al termine del Cdm. "L'obiettivo è portare a ...