Giulia Stabile parla di Sangiovanni | “Resterà per sempre il mio primo grande amore”

(Di venerdì 16 giugno 2023) La ballerina, vincitrice di Amici 2020-21, ha rilasciato un’intervista in cui ha accennato della relazione con il cantante di Lady e ha raccontato degli episodi di bullismo subiti durante l’adolescenza: "Devo concentrarmi sull'importanza di essere, non di apparire". L'articolo proviene da DireDonna.

Scopriamo cosa c'è da sapere su Susi Castaner e Carlo, i genitori della ballerina ed ex vincitrice di Amicinon ha mai fatto segreto di avere un profondo legame con i suoi genitori e in particolare con la mamma Susi, che le ha trasmesso il suo amore per la musica. Scopriamo ...Per l'occasione torna a Cordenons il noto Maestro Eddi De Nadai ormai praticamentea Milano,... Seghizzi di Gorizia, del Friuli Venezia, Lorenzo Perosi, i piccoli cantori di Rauscedo, le ......'La giusta distanza' di Riccardo Tesi e l' Orchestra Pocodi Mare e Miniere Sabato 24 giugno, ore 21.30 Concerto degli allievi del laboratorio 'Musiche dal Mondo' diretto da...

Giulia Stabile: “Sangiovanni sarà sempre il primo grande amore” Radio 105

Scopriamo cosa c'è da sapere su Susi Castaner e Carlo Stabile, i genitori della ballerina ed ex vincitrice di Amici Giulia Stabile.Stasera, martedì 20 giugno, su Italia1 va in onda Amici Full Out, il concerto che ha come protagonisti gli allievi dell’ultima edizione di Amici ...