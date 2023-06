Giugliano | in manette latitante del “clan 167” di Arzano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ricercato da marzo scorso, il 43enne catturato in una palazzina nel cuore diin Campania è ritenuto elemento apicale del “167” di. Hanno atteso un passo falso, sin dall’8 marzo scorso, quando si sottrasse ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale

Seguendo amici e parenti e monitorando il web i Carabinieri lo hanno trovato in una palazzina nel cuore diin Campania. In, Davide Pescatore, 43enne ritenuto elemento apicale del "...Seguendo amici e parenti, e monitorando il web, lo hanno trovato in una palazzina nel cuore diin Campania. In, Davide Pescatore, 43enne ritenuto elemento di spicco del clan 167 di ...Seguendo amici e parenti e monitorando il web lo hanno trovato in una palazzina nel cuore diin Campania. In, un 40enne ritenuto elemento apicale del 'clan 167' di Arzano L'uomo è ...

Giugliano, arrestato ras latitante della 167 di Arzano: in manette ... Il Meridiano News

Hanno atteso un passo falso, sin dall’8 marzo, quando si sottrasse ad un ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della direzione ...Hanno atteso un passo falso, sin dall'8 marzo scorso, quando si sottrasse ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale ant ...