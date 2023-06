Giugliano | blitz dei carabinieri nel centro storico | catturato boss latitante

(Di venerdì 16 giugno 2023)di Arzanoneldi. Si tratta di Davide Pescatore, 43enne, ritenuto elemento apicale del clan della 167.nel: arrestatoHanno atteso un passo falso, sin dall’otto marzo, quando si sottrasse ad un ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli su L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Animali maltrattati e costretti a vivere tra i propri escrementi:dei Nas per salvare 11 cani Scoperto canile - lager a, sanzionato 57enne 'Stradino' - così lo avevano chiamato i ...Duplice omicidio a(Napoli) Sul posto, a terra, c'era il cadavere del 29enne Luigi Cammisa raggiunto da diversi colpi. Negli stessi momenti i militari sono intervenuti in un appartamento di ...anti - droga a Varcaturo, frazione diin Campania, per i carabinieri della locale stazione che insieme ai colleghi della sezione operativa della compagnia die ai militari ...

Giugliano, blitz dei carabinieri in pieno centro: arrestato boss latitante Il Meridiano News

Ha la voce incrinata Michele Giugliano quando pensa a quella videochiamata di venti giorni fa con Silvio Berlusconi proprio dall'interno della sala di Mimì alla Ferrovia. Era appena ...Blitz anti-droga a Varcaturo per i carabinieri della locale stazione che, insieme ai colleghi della sezione operativa della compagnia di Giugliano e ai militari del nucleo cinofili di Sarno, ...