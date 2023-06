Giua | ‘Quella Là’ è il nuovo singolo | «Per chi viene giudicato per mancata omologazione»

Leggi su funweek

(Di venerdì 16 giugno 2023) Si intitola Quella Là ildi, che vede la partecipazione delle Blue Dolls.– al secolo Maria Pierantoni– prosegue il suo 2023 ricco di impegni, anticipando nuova musica su cui sta lavorando. Con Quella là, infatti,ritorna in veste di cantautrice dopo mesi di tournée nei teatri di tutta Italia. Da sempre attiva su più fronti e fascinosamente versatile, da gennaio l’artista è stata in tournée con Maria Stuarda, opera diretta da Davide Livermore, per cui ha firmato le musiche di scena insieme a Mario Conte. Lo scorso aprile, inoltre, ha debuttato a teatro con La Buona Novella, ilspettacolo ispirato all’omonimo album di Fabrizio De André, per la regia di Giorgio Gallione, con protagonista Neri Marcorè, con cui...