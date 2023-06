Giro Next Gen 2023 | fuga vittoriosa con Alessandro Romele a Povegliano | battuti De Pretto e Meris Staune-Mittet rimane in rosa

(Di venerdì 16 giugno 2023) Prima vittoria italiana alGen(Colpack Ballan) pianta la bandiera tricolore nella sesta frazione, la Pergine Valsugana-di 166 chilometri, battendo allo sprint Davide De(Zalf Euromobil Fior) ed il suo compagno di squadra Sergio. Il gruppo ha lasciato fare ai tre corridori fuori classifica, con Johannes(Jumbo-Visma Developement Team) cheina due frazioni dal termine. La frazione inizia in maniera interessante, con il Valico della Fricca (10,6 km al 6%), seguito però da un lungo tratto di pianura fino al traguardo. Ad accendere la miccia è William Junior Lecerf (Soudal-QuickStep DT), settimo in ...

C'è anche Filippo Agostinacchio tra i 31 squalificati alGen 2023 . Hanno fatto molto discutere le immagini girate da uno spettatore due giorni fa, nella tappa che portava alla salita dello Stelvio , che ha immortalato diversi ciclisti trainati da ...Tappa con una dura ascesa iniziale (Valico della Fricca), con successivi 150 km in discesa o pianeggianti. Si attraversano molti centri abitati con le consuete difficoltà fino ad arrivare a Povegliano ...Si sapeva che il Passo dello Stelvio sarebbe stato il grande scoglio delGen. Quello che non si sapeva è che, più della salita, la vera selezione sarebbe stata fatta dalla giuria a tappa conclusa: 31 corridori e 4 direttori sportivi sono stati espulsi dalla corsa ...

Autovie Venete segnala che, in occasione dello svolgimento dell'ottava tappa del Giro ciclistico Next Gen 2023 (Tavagnacco – Trieste) in programma domenica 18 giugno, saranno osservate le seguenti lim ...