Giro di Svizzera | è morto Gino Mader | era caduto in burrone durante la gara

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - E', il corridore svizzero uscito di strada ierila quinta tappa deldie precipitato in una velocità altissima. "È con profonda tristezza e con il cuore pesante - ha annunciato il Team Bahrein - che dobbiamo annunciare la scomparsa diMäder. Venerdì 16 giugno, a seguito di un gravissimo incidentela quinta tappa del Tour de Suisse,ha perso la sua battaglia per riprendersi dalle gravi ferite riportate. Tutta la nostra squadra è devastata da questo tragico incidente e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia e i cari diin questo momento incredibilmente difficile". "A seguito dell' ...

ROMA - "È con profonda tristezza e con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la scomparsa di Gino Mader. Oggi, a seguito di un gravissimo incidente durante la quinta tappa deldi, Gino ha perso la sua battaglia per riprendersi dalle gravi ferite riportate. Tutta la nostra squadra è devastata da questo tragico incidente e i nostri pensieri e le nostre preghiere ...E' morto Gino Mader, il ciclista che era precipitato in un burrone dopo una discesa, durante ildi, in cui i corridori arrivano anche a toccare la velocità di 100 chilometri orari. Il 26enne svizzero, vincitore di una tappa lad'Italia nel 2021, era stato rianimato con un ...Gino Mader è morto. Il ciclista svizzero era uscito di strada durante la quinta tappa deldiche si è tenuta ieri, giovedì 15 giugno, ed era precipitato in un burrone a velocità altissima. A darne notizia la sua squadra, il Team Bahrein. Gino Mader, morto il corridore ...

Mader non ce l'ha fatta: è morto il ciclista caduto in un burrone al Giro di Svizzera La Gazzetta dello Sport

Roma, 16 giu. (askanews) - Il mondo del ciclismo piange per la morte di Gino Mäder, il 26enne corridore svizzero della Bahrain Victorious caduto ...Addio a Gino Mader: è morto il ciclista caduto in un burrone durante il Giro di Svizzera. Dramma nel ciclismo: il corridore elvetico, infatti, ieri era uscito di strada durante la quinta tappa del ...