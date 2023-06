Giro di Svizzera 2023 | tappa di oggi La Punt – Oberwil-Lieli | orari | tv | percorso | favoriti Inizio difficile | attenzione allo strappo finale

Il ciclista della Bahrain Victorious Gino Mader è in gravi condizioni dopo la terrificante caduta oggi nella quinta tappa deldia La Punt. Il 26enne elvetico è uscito di strada ed è precipitato in un burrone dopo una caduta di diversi metri. Quando è stato raggiunto dai soccorsi è stato trovato privo di sensi, ...Un ciclista elvetico, Gino Maeder (Bahrain Victorious), ha riportato gravi conseguenze in una caduta nel finale della quinta tappa deldi2023 ed è stato portato in elicottero all'ospedale di Coira. Il team ha spiegato che il 26enne Maeder è uscito di strada ed è caduto per una decina di metri finendo in uno stagno, ...Un ciclista elvetico, Gino Maeder della Bahrain Victorious, ha riportato gravi conseguenze in una caduta nel finale della quinta tappa deldied è stato portato in elicottero all'ospedale di Coira. Il team ha spiegato che il 26enne Maeder è uscito di strada ed è caduto per una decina di metri da un burrone finendo in uno ...

Si svolgerà nella giornata odierna, venerdì 16 giugno 2023, la sesta tappa del Giro di Svizzera 2023. Dopo le difficili frazioni degli scorsi due giorni, oggi i corridori dovranno affrontare un'altra