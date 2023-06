Giro di Svizzera 2023 | sesta tappa accorciata per via di una frana Il percorso diventa molto più semplice

(Di venerdì 16 giugno 2023) Novità importante per quanto riguarda ladeldi. A causa di unache si è verificata nella notte nel paese di Brienz/Brinzauls, la terzultima frazione, che sarebbe dovuta essere di 215 chilometri, è stataa 140 km. Di conseguenza il luogo di partenza èto Chur e anche l’orario dell’inizio dellaè cambiato. I corridori non sono infatti partiti alle 10:40, come precedentemente previsto, ma prenderanno il via alle 12:30. Con questa grande modifica delladi oggidunquepiù, visto che non si dovranno affrontare le salite di Albulapass (8.9 km à 6.8%) e ...

Neldi pochi anni, collabora già per riviste acclamate, tra cui "Elle", "Marie Claire", "Amica"... Nello stesso anno la televisionededica un documentario al lavoro di Ventura, trasmesso ...Il ciclista della Bahrain Victorious Gino Mader è in gravi condizioni dopo la terrificante caduta oggi nella quinta tappa deldia La Punt. Il 26enne elvetico è uscito di strada ed è precipitato in un burrone dopo una caduta di diversi metri. Quando è stato raggiunto dai soccorsi è stato trovato privo di sensi, ...Un ciclista elvetico, Gino Maeder (Bahrain Victorious), ha riportato gravi conseguenze in una caduta nel finale della quinta tappa deldi2023 ed è stato portato in elicottero all'ospedale di Coira. Il team ha spiegato che il 26enne Maeder è uscito di strada ed è caduto per una decina di metri finendo in uno stagno, ...

Giro Svizzera: elvetico Maeder grave per caduta in un burrone Agenzia ANSA

Il Giro di Svizzera continua a regalare emozioni e ieri l’ha fatto con Felix Gall, il giovane austriaco della AG2R Citroën Team, che ha vinto davanti a Evenepoel e Skjelmose. Festa doppia per Gall che ...Il ciclista elvetico è volato per oltre 30 metri sotto la sede stradale, finendo in un fiumiciattolo in fondo a una scarpata. Sta bene invece lo statunitense Magnus Sheffield ...