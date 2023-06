Giro della Svizzera tragico | Gino Mader muore in un burrone Aveva vinto una tappa al Giro d’Italia video

(Di venerdì 16 giugno 2023) “È con profonda tristezza e con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la scomparsa di. Oggi, a seguito di un gravissimo incidente durante la quintadeldiha perso la sua battaglia per riprendersi dalle gravi ferite riportate. Tutta la nostra squadra è devastata da questoincidente e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia e i cari diin questo momento incredibilmente difficile”. Con questa nota il team Bahrain Victorious ha reso nota la scomparsa del ciclista svizzero, 26enne. “Maden non ce l’ha fatta” “A seguito dell’incidente ad alta velocità avvenuto durante la discesa finaledi giovedì – ...

Il 26enne svizzero, vincitore di una tappa lad'Italia nel 2021, era stato rianimato con un ... traguardoquinta tappa del Tour de Suisse. Il corridore è uscito di strada ed è precipitato in ...Chi sbaglia, come detto, paga: " la violazionepresente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 150 euro " . Chi farà unper ...Il ciclista elvetico Gino Mader è morto per le gravi conseguenze di una caduta nel finalequinta tappa deldi Svizzera. Lo ha comunicato la sua squadra, il Team Bahrain Victorious. Mader, 26 anni, dopo la terribile caduta di ieri nel finalequinta tappa del Tour de Suisse ...

La tragica morte di Gino Mader cancella la sesta tappa del Giro di Svizzera. Oggi, venerdì 16 giugno, si sarebbe infatti dovuta correre infatti la La Punt – Oberwil-Lieli (la partenza era stata poi sp ...Questo il comunicato della Bahrain Victorious ... I più importanti successi di Mäder sono stati la sesta tappa del Giro d'Italia del 2021, la Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno, e l'ottava del Giro di ...