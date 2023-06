Gino Mader morto | l’ultima tragedia del ciclismo | da Weylandt a Scarponi | i diversi precedenti

(Di venerdì 16 giugno 2023) Una delle primesimili risale al 1935, durante il Tour de France vinto dal passista-scalatore belga Romain Maes: durante la discesa dal colle del Galibier lo spagnolo Armando Cepeda precipitò in un burrone. Una caduta fatale. L’esempio più recente invece, quello rimasto nella memoria del Giro d’Italia, riguardava il belga Wouterdella Leopard-Trek,durante la Corsa Rosa 2011: andò a sbattere contro un muretto durante la discesa di Passo del Blocco, a circa 25 km dall’arrivo. Tutti incidenti che ricordano, la morte dial Giro di Svizzera: il ciclista 26enne svizzero è caduto in un burrone nella discesa finale della quinta tappa con arrivo a La Punt. I ciclisti morti per una cadutaNel lontano 1951 Serse Coppi, fratello ...

Gli organizzatori del Giro di Svizzera hanno comunicato che il gruppo avrebbe corso insieme per gli ultimi 30 chilometri della tappa odierna, "neutralizzata", in omaggio a. Team Bahrain ...ROMA " "E' con profonda tristezza e con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la scomparsa di. Oggi, a seguito di un gravissimo incidente durante la quinta tappa del Giro di Svizzera,ha perso la sua battaglia per riprendersi dalle gravi ferite riportate. Tutta la nostra ...Il suo team lo ha ricordato come 'un ciclista di grande talento ' e 'un esempio di determinazione '. A 26 anniera sicuramente l'atleta più interessante del panorama ciclistico svizzero. Tanto che su di lui aveva messo gli occhi Fabian Cancellara : lo voleva come stella della sua nuova formazione, ...

Tragedia nel mondo del ciclismo: Gino Mäder, giovane promessa elvetica, ha perso la vita durante il Giro di Svizzera a seguito di un terribile incidente.Ide Schelling si prende la terza tappa del Giro di Slovenia in una giornata triste per il ciclismo per la morte di Gino Mader: l'olandese anticipa in volata Luka Mezgec. Uno sprint viziato dell'errore ...