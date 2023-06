Gino Mader | morto il ciclista caduto ieri in un burrone durante il Giro di Svizzera

(Di venerdì 16 giugno 2023) È, ildi 26 anniin unildi. Il giovane corridore, vincitore di una tappa deld’Italia nel 2021, si è spento alle 11.30 nel reparto rianimazione dell’ospedale di Coira, dov’era arrivatopomeriggio 17 in condizioni gravissime. Era uscito di strada a pochi chilometri dal traguardo della quinta tappa deldi, mentre percorreva a forte velocità un tratto in discesa, in cui i corridori arrivavano a superare i 100 chilometri orari. I soccorritori lo hanno trovato sul letto di un torrente, a diverse centinaia di metri dalla strada. Dopo averlo rianimato con un defibrillatore, lo hanno ...

