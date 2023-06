Gino Mader | morto ciclista al Giro di Svizzera | è caduto in un burrone a velocità altissima

Il dramma è purtroppo compiuto,Mäder è morto. Il 26enne corridore svizzero della Bahrain Victorious non ce l'ha fatta: troppo gravi le lesioni riportate ieri nella terribile caduta lungo la ripida discesa dell'Albulapass, nel ...Questo invece il comunicato stampa della Bahrain Victorious : "Il nostroMäder è rimasto coinvolto in una caduta durante la discesa verso La Punt, traguardo della quinta tappa del Tour de Suisse.La tappa odierna del Tour de Suisse stata caratterizzata da due violente cadute nella discesa conclusiva dell'Albula (nella quale si superano i 100km/h), con protagonistiM der e lo statunitense Magnus Sheffield. Il 26enne elvetico finito in un fiumiciattolo in fondo a una scarpata ed ha perso conoscenza. Dopo averlo rianimato, i medici lo hanno trasportato in ...

