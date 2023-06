Gino Mader | il ciclista è morto a 26 anni dopo la caduta nel Giro di Svizzera | cosa è successo?

E' morto, il corridore svizzero uscito di strada ieri durante la quinta tappa del Giro di Svizzera e precipitato in un burrone a velocità altissima. "È con profonda tristezza e con il cuore pesante -...Il corridore è scomparso a seguito delle ferite derivanti da una caduta fatale in un precipizio, durante la quinta frazione della corsa a ...Tragedia nella quinta tappa del Tour de Suisse, il Giro di Svizzera di ciclismo :, ciclista svizzero 26enne della Bahrain Victorious, è morto . Cosa è successo a. I soccorsi . Chi era. Il ricordo della Bahrain Victorious . Cosa è successo a...

Mader non ce l'ha fatta: è morto il ciclista caduto in un burrone al Giro di Svizzera La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GINO MÄDER È MORTO 13.57 Chiudiamo questa Diretta LIVE. Il dispiacere è ancora grosso dentro di noi, grazie ai lettori che hanno comunque seguito tutti gli ag ...Gino Mader era nato a Flawil, in Svizzera, nel Cantone di San Gallo (a est di Zurigo) il 4 gennaio 1997. Si chiamava Gino, ma non in riferimento a Bartali. Ciclista su strada e pistard, era diventato.