Gianfranco Micciché denuncia | “Trovato un dispositivo gps sotto la mia auto Chi lo ha messo e perché?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) La scorta di– ex presidente dell’Assemblea regionale siciliana e storico braccio destro in Sicilia di Silvio Berlusconi – ha scovato ungpsl’dell’ex leader siciliano di Forza Italia. La notizia è stata data da blogsicilia e confermata dallo stesso, che dichiara all’Ansa: “Vorrei sapere anche io chi hail gps e a che cosa servisse. L’ho aperto e dentro c’era una sim. Chi l’ha comprata? Chi l’ha usata?? In Sicilia si respira un clima politico pesante, brutto, per me molto doloroso per la morte del presidente Silvio Berlusconi. Lancio un appello al governo regionale al confronto, non si può contestare un assessoreparla con un sindaco. Fuoco amico? Non esiste ...