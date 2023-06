GF Vip | due ex gieffini tentano l’ascesa sul web | “Uno ci sta riuscendo | l’altro piange”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 16 giugno 2023) Dopo la fine del GF Vip due ex concorrenti stanno tentandosul web: Daniele Dal Moro ed Edoardo Tavassi guardano a nuove strade Il GF Vip ha portato in dote successo e popolarità alla maggior parte degli ultimi. Chi più e chi meno, tutti stanno tentando in qualche modo di ritagliarsi un posto al sole in svariati campi. Dalla moda a nuove esperienze professionali, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Micol Incorvaia sono tra le più attive del post reality. Ma anche i maschietti stanno tentando di darsi da fare. Uno di questi non poteva che essere il simpatico Edoardo Tavassi, fratello dell’ex gieffina e naufraga Guendalina. Il fidanzato di Micol Incorvaia ha iniziato a dilettarsi su Twitch, dove con i suoi video tenta di incollare al pc i fan. Una strada simile l’ha intrapresa Daniele Dal Moro. Il ...