Genoa | un ex Juve nel mirino

Commenta per primo Ci sarebbe anche una vecchia conoscenza della Juventus nella lista della spesa del nuovo. I dirigenti del Grifone, all'opera per regalare rinforzi ad Alberto Gilardino in vista del ritorno in Serie A della compagine rossoblù, sembrano infatti aver messo gli occhi anche su Ervin Omic ...... sempre più confermato sulla panchina della, che può essere una risorsa utile alla causa bianconera. Anche perché il classe 2000 exè in grado di giocare sia a destra sia a sinistra, ...Secondo quanto riporta Sky Sport, tuttavia, non è da escludere che prima della fine del calciomercato lapossa ripensarci e riaprire un dialogo a fine agosto. Lo stessoha messo gli occhi ...

Miretti chiesto dal Genoa: Juve non convinta dalle condizioni dell'affare. I dettagli Juventus News 24

Ci sarebbe anche una vecchia conoscenza della Juventus nella lista della spesa del nuovo Genoa. I dirigenti del Grifone, all'opera per regalare rinforzi ad Alberto Gilardino in vista del ritorno in Se ...Fabio Miretti non si muove dalla Juventus: questo il senso della risposta data dalla Vecchia Signora al Genoa che nei giorni scorsi aveva bussato alle porte di Vinovo per chiedere il prestito del giov ...