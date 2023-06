Gazzetta – Lazio tra Simeone | Milik e Gimenez per la nuova punta

(Di venerdì 16 giugno 2023) 2023-06-15 17:23:58 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalladello Sport: Vista la discontinuità fisica di Immobile, Lotito vuole garantire a Sarri un rinforzo in attacco per la Champions: in secondo piano Pinamonti Una priorità ereditata dalla scorsa stagione. Allaserve un centravanti in più. Un’esigenza che è diventata un problema quando si è infortunato Immobile. Maurizio Sarri ha dovuto reiventarsi Felipe Anderson centravanti dopo avere preso atto dell’inadattabilità al ruolo dell’ala Cancellieri. Ora il presidente Claudio Lotito è deciso a risolvere la situazione nella scia del rinnovato pressing di Sarri sul tema. Anche perché in vista della Champions l’organico andrà potenziato e il punto di partenza è costituito proprio dalle necessità del fronte offensivo. OBIETTIVI I ...

Leggi anche, focus sull'attacco: si pensa a Milik o a Leonardo Sarri guarda a Empoli: Fazzini, Parisi e Guarino per la nuovaMilik tra Juve e: Sarri lo vuole, i bianconeri trattano ...Il corto vincitore sarà proiettato in Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e nelcome parte della programmazione dei Festival partner. In palio un buono del valore di 100 euro da spendere ......nuovi sviluppi sull' incidente stradale che ha visto coinvolto l'attaccante e capitano della... Secondo quanto riferito da 'Ladello Sport', l' avvocato Erdis Doraci , che rappresenta ...

Lazio-Simeone, Gazzetta: Lotito ha provato a chiedere uno sconto a De Laurentiis al funerale di Berlusconi CalcioNapoli24

TUTTOmercatoWEB.com foto di www.imagephotoagency.it Milinkovic è al centro del mercato della Lazio e non solo. Le big d'Italia infatti hanno messo gli occhi sul serbo, che in estate potrebbe lasciare ...In casa Lazio la permanenza di Milinkovic-Savic non è scontata: la squadra di Sarri segue con attenzione Lewis Ferguson del Bologna ...