Gazzetta – Genoa | Miretti e Rafia nel mirino per il centrocampo

(Di venerdì 16 giugno 2023) 2023-06-16 08:51:58 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato delladello Sport: I rossoblù al lavoro per rafforzare il reparto. Da definire il futuro di Sturaro e Strootman Virata decisa delsu Hamzae Fabio. Il centrocampista classe 1999 esploso definitivamente quest’anno nel Pescara di Zeman dov’era approdato in gennaio, e per il quale ci sono già stati sondaggi anche da parte di altri club di A e B, e il mediano della Juventus sono due nomi sui quali i rossoblù stanno lavorando forte. Il, fedele alla sua idea di plasmare un organico che permetta ad Alberto Gilardino di difendere senza eccessivi patemi il posto appena riconquistato in Serie A, non può derogare da alcuni principi condivisi fra società e ...

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Ilpunta con decisione su Hamza Rafia e Fabio Miretti: due nomi che rientrano nella politica di ... Ladello Sport riporta ...... niente da fare, la Juventus lo rivuole con sé dopo il prestito di un anno e il club rossoblù - in svantaggio su Aaron Martin rispetto al, anche se nulla è ancora detto - avrebbe cominciato ad ...Presto sapremo, ilper ora rimane alla finestra. Strootman è un leader vero, la speranza è che lui accetti di rimettersi ancora in gioco in Serie A con la maglia rossoblù. Ma per il centrocampo ...

Genoa-Gila, patto per la A: preso Martin, ora una rosa competitiva ma sostenibile La Gazzetta dello Sport

Il Genoa si concentra sul calciomercato per rinforzare la rosa, in vista della Serie A: il DS Ottolini bussa alla Juventus per il centrocampo ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...