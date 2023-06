Gazzetta – Calciomercato Inter | tutti i nodi dell’affare Koulibaly

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 16 giugno 2023) 2023-06-15 18:37:53 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalladello Sport: I nerazzurri vorrebbero il senegalese e puntano sul prestito, ma il difensore guadagna 10 milioni di euro netti ed è stato acquistato dal Chelsea per 40 milioni solamente un anno fa Era stato proposto all’nelle ultime ore del mercato invernale, i nerazzurri lo hanno messo in stand-by e ora vanno all’assalto. Ma per arrivare a Kalidou, difensore di proprietà del Chelsea, la strada è tortuosa e non in discesa. Perché K2, nuova possibile montagna della difesaista dopo Milan Skriniar, resta comunque un calciatore “pesante” da spostare per quello che era stato l’investimento dei Blues, per l’ingaggio e perché la trattativa per il difensore rientra ...