Garcia sarà presentato nei prossimi giorni | annuncio dalla radio ufficiale sulla data della conferenza

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 16 giugno 2023) Rudiè il nuovo allenatore del Napoli: laanticipa la possibilestampa di presentazione. L’di ieri sera di Aurelio De Laurentiis ha lasciato con la bocca aperta tutti i tifosi partenopei e gli addetti ai lavori: Rudiprende il posto di Luciano Spalletti e diventa il nuovo allenatore del Napoli. Un nome che era uscito negli ultimima che sembrava indietro nelle gerarchie del presidente azzurro. I tifosi non ha accolto con entusiasmo questa decisione, ma adesso sono tutti in fermento per questo nuovo ciclo. QuandoRudiinstampa? Il giornalista Valter De Maggio, nel ...