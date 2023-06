«Garcia è sempre piaciuto a De Laurentiis Ha un’intelligenza veloce | padroneggia la comunicazione»

(Di venerdì 16 giugno 2023) Rudial Napoli. L’Equipe ha intervistato lo storico secondo del tecnico francese. L’Equipe scrive che “il tandem-Bompard è stato inseparabile per più di quindici anni“, fino alla Roma. I due si sono separati quandoè andato a Lione. L’Equipe ha intervistato Bompard: «Rudi è uno dei migliori allenatori in Europa. Quando ho visto che Spalletti lasciava, ho subito pensato che il presidente del Napoli avrebbe preso lui. Gli è. Rudi a Napoli era inevitabile». L’ex assistente racconta lo stile di gioco di: «Gli piace il possesso palla, preferisce difendere a quattro ma sa farlo anche con tre centrali; è così che ha portato il Lione alle semifinali di Champions League. Gli piace giocare con una difesa piuttosto alta e chiede alla sua squadra di ...

Dopo la vittoria contro la Lazio,pronunciò la frase che lo hacaratterizzato: " Abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio. Volevo dire ai tifosi che sono uno di loro. Oggi mi ...Già nel weekend, racconta Radio Kiss Kiss , Rudipotrebbe essere a Napoli per un primo contatto con la città. Poche ore dopo, fra lunedì e ... 'Io pensoche valga il detto 'squadra che ...Rios, che in sondaggi precedenti apparivanelle prime posizioni, aveva ottenuto un modesto 9.invece senza problemi candidature discutibili come quelle di Jorge Adolfo de JesusSilva, ...

«Garcia è sempre piaciuto a De Laurentiis. Ha un'intelligenza ... IlNapolista

Napoli si è risvegliata con un nuovo allenatore. Annunciato ieri sera attraverso i canali social del club azzurro come un fulmine a ciel sereno: Rudi José Garcia è il ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: "Rudi Garcia è un buon allenatore, ...