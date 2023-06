Garcia | biennale da tre milioni netti con opzione unilaterale per il Napoli per il terzo anno Gazzetta

...l'esperienza con il Lione a giugno 2022 il tecnico francese sottoscrive un contrattocon ... La7.it - Rudiè il nuovo allenatore del Napoli . Lo ha annunciato il presidente del club ...ha firmato uncon opzione per il terzo anno . 'Voglio portare in alto i colori dei campioni d'Italia' Attraverso un post sui social,ha rilasciato le prime dichiarazioni da ...Paulo Sousa Galtier No, è Rudiil nuovo allenatore del Napoli:più opzione per una terza stagione. L'annuncio - via social - arriva dal club campione d'Italia a ora di cena, proprio mentre l'Italia inizia la sua ...

Garcia, biennale da tre milioni netti con opzione unilaterale per il ... IlNapolista

Napoli canta Garcia". Questo è il titolo scelto per la prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport, riferito al tecnico preso da De Laurentiis per sostituire Spalletti.Tutto in un giorno: l’ItalMancini perde la semifinale di Nations League contro la Spagna e il Napoli riparte da Rudi Garcia. E’ infatti l’ex allenatore ...