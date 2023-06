Garcia al Napoli | lo Juventino Vessicchio lo “avete preso la fotocopia francese di Allegri” – VIDEO

(Di venerdì 16 giugno 2023) Sergiogiornalista di fede Juventiuna, non risparmia critiche al nuovo allenatore del, Rudie lo paragona a Max. NOTIZIE CALCIO. In unsul proprio canale su Youtube, il giornalista e grande tifoso della Juventus Sergioha espresso la sua critica rispetto alla scelta deldi accogliere Rudicome nuovo allenatore. Secondosarebbe “ladi Massimiliano”, un allenatore che, a suo parere, non è in grado di produrre un gioco di qualità. L’annuncio dell’arrivo di Rudiha soril mondo del calcio, ...

Notizie Calcio- Presentazione Rudicome allenatore del: c'è grande attesa, dopo l'annuncio di ieri, per la primissima conferenza stampa del neo tecnico azzurro che subentrerà a Luciano Spalletti raccogliendo un'eredità ...Così Walter Sabatini , il direttore sportivo che portò Rudiin Italia nell'estate del 2013 alla Roma, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, sunuovo allenatore del. Il ...Ilha espresso un bel gioco e un'ottima organizzazione, la scelta dipuò lasciare perplessi ma io sono fuori dall'ambiente. Dovrà capire come far esprimere al meglio la squadra, ma per ...

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli: l'annuncio ufficiale Corriere dello Sport

Iano Spalletti ora che è stato annunciato Rudi Garcia non ci sono più scuse e dovrà incontrare Giuntoli per trovare un accordo e liberarlo con un anno di anticipo rispetto alla sua scadenza di… Leggi ...Rudi Garcia sta per tornare in Italia. Il prossimo allenatore del Napoli e la sua compagna Francesca Brienza stanno rientrando a Roma ...