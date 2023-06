Galtier-Napoli | sembrava tutto fatto | ecco perché è saltato

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 16 giugno 2023) Quandoper Christophel’annuncio di Rudi Garcia come nuovo tecnico del. Colpo di scena clamoroso in casa. Con un tweet in serata il presidente Aurelio De Laurentiis ha finalmente rotto il silenzio e saziato la curiosità dei tanti sostenitori che attendevano il nome del tanto atteso allenatore che avrebbe raccolto l’eredità pesantissima di Luciano Spalletti. Tantissimi i nomi battuti e ribattuti come Luis Enrique, Zinedine Zidane o Roberto Mancini, con un nome su tutti cheormai pronto ad ‘allenare ai piedi del Vulcano’. E invece no, rullo di tamburi (ancora una volta, ancora se fosse una novità in casa). Aurelio De Laurentiis ha scelto Rudi Garcia come nuovo allenatore. ...