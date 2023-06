Gagliardini | 'Grazie Inter' Nuove voci di mercato sul Milan

(Di venerdì 16 giugno 2023) Robertosi è sposato con Nicole Ciocca e saluta l'. Dopo aver donato i regali di nozze in beneficenza alla Fondazione...

Oltre a, probabilmente anche Brozovic partirà. L'esterno che si doveva sacrificare a inizio stagione per il bilancio potrebbe essere Gosens. Oppureagli introiti della Champions l'...L'ultima nel 2010 con il trionfo di Madrid contro il Bayern Monacoalla doppietta di Diego ... A disposizione: Handanovic,Cordaz, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio, Bellanova, Gosens,, ...... classe 1989 e tuttofare che si è ritagliato un ruolo da protagonista in questa Interalla ... Poche chance per Krijstian Asllani e Robertocon quest'ultimo che disputerà la sua ultima ...

Gagliardini: "All'Inter dico grazie, 6 anni e mezzo bellissimi. La Champions Grande emozione, le... Fcinternews.it

Roberto Gagliardini si è sposato con Nicole Ciocca e saluta l'Inter. Dopo aver donato i regali di nozze in beneficenza alla Fondazione Insuperabili, il centrocampista italiano classe 1994 ex Atalanta ...Da sottolineare l'enorme gesto di Roberto Gagliardini e di Nicole Ciocca, da pochi uniti in matrimonio: hanno scelto di donare i regali ricevuti alla ...