Gaeta Trovati in possesso con chiavi e grimaldelli | due denunciati

(Di venerdì 16 giugno 2023)– La Polizia di Stato – Questura di Latina nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 giugno 2023, ha denunciato in stato di libertà due persone, M. C. classe 1970 originario della Provincia di Napoli e L. V. G. classe 1988 originario della Provincia di Frosinone, in quantoin, rispettivamente, dialterate e L'articolo Temporeale Quotidiano.

La Geo Barents salva 599 migranti in mare, mentre l'Italia addestra aquelli che fanno il lavoro sporco. La nave di Medici senza frontiere ha tratto in salvo 599 ...e due donne sono stati...... Francesco, Filippo Maria Briganti, Cupa Pozzelle e Onorato Fava dove hanno rimosso 25 veicoli, di cui un autocarro, un quadriciclo e 9 motoveicoli, poichéin stato di abbandono e privi ......la specializzazione di 'nocchiere' presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza in(LT) ... durante la quale salvò due turisti tedeschi, di cui uno minorenne,quasi in ipotermia ed ...

GAETA, TROVATI CON GRIMALDELLI E CHIAVI ALTERATE: 2 ... Latina Tu

Si aggirava insieme a un altro uomo vicino ad alcune auto in sosta. I due sono stati trovati in possesso di chiavi alterate e grimaldelli e di strumenti atti ad offendere ...La Polizia di Stato della Questura di Latina nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno 2023, ha denunciato in stato di libertà due persone, M. C. classe 1970 ...