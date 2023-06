Furto aggravato di energia elettrica | 57enne assolto

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Rotili, haPompeo Masone, di 57 anni, di San Giorgio del Sannio, imputato didi, accogliendo la tesi degli Avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio. In particolare al Masone veniva contestato di essersi impossessato di 8430 kwh di proprietà dell’Enel, mediante l’applicazione di un cavo elettrico bipolare sul contatore principale in uso al condominio fino al contatore in uso all’imputato, energizzando così abusivamente il suo immobile. I fatti contestati si sarebbero verificati in San Giorgio del Sannio nel marzo del 2020. All’esito del dibattimento, il Giudice haMasone Pompeo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

