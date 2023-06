Frosinone | un nome a sorpresa per la panchina | le ultime

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ildopo aver salutato Fabio Grosso sta pensando al prossimo allenatore per affrontare il campionato di Serie A Ildopo aver salutato Fabio Grosso sta pensando al prossimo allenatore per affrontare il campionato di Serie A. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra le possibili sorprese ci sarebbe anche ildi Mignani del Bari.

“In questi anni abbiamo fatto un cammino che ci ha permesso di capire in che modo bisogna stare stabilmente nei professionisti” ha spiegato il presidente Maurizio Stirpe dopo ...Fabio Grosso non sarà l 'allenatore del Frosinone nella stagione 2023/2024. Dopo la promozione in Serie A, il tecnico ...