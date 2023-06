Frosinone | Stirpe commenta l’addio di Grosso | “Nessuna polemica | gli dico solo grazie”

(Di venerdì 16 giugno 2023) In occasione del suo 20° anno alla guida del, il presidente Maurizioha fatto un primo bilancio: “I primi dieci anni di questo ventennio hanno rappresentato la crescita. Siamo partiti da zero dopo la retrocessione in Serie C, cambiando la filosofia e facendo un percorso importante, nonché vincente. Negli ultimi dieci anni invece siamo riusciti a consolidarci, centrando quattro promozioni e due volte i playoff“. Sulla promozione di quest’anno, invece: “Complimenti a chi ha costruito la squadra e al mister che l’ha diretta in modo esemplare. La promozione non era prevista, ma ne siamo contenti, specialmente perché ci consente di fare una pianificazione più corretta e puntuale rispetto al passato. Eviteremo gli errori commessi nella nostra ultima esperienza in Serie A“. “Il 20 maggio ho chiesto al direttore Guido Angelozzi e a Fabio ...

