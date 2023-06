Frosinone | Grosso dice addio Stirpe | ' Mi ha avvisato con un sms'

(Di venerdì 16 giugno 2023) Fabionon allenerà più il. La scelta del tecnico, che ha guidato i ciociari in serie A, era nell'aria ed è diventata ufficiale, dopo la conferma del presidente, che in ...

Fabionon allenerà più il. La scelta del tecnico, che ha guidato i ciociari in serie A, era nell'aria ed è diventata ufficiale, dopo la conferma del presidente Stirpe, che in conferenza ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ilcerca il sostituto di Fabio. Il club laziale deve preparare la prossima Serie A alla quale parteciperà da neopromossa: il primo tassello è chiaramente quello che riguarda l'...è reduce da una stagione da sogno : dopo aver riportato ilin Serie A il tecnico ha comunicato al club laziale di voler lasciare, ma con tutta probabilità resterà in Serie B alla ...

Frosinone, Stirpe: "Grosso ha lasciato con un SMS molto cortese. I motivi non li voglio sapere" TUTTO mercato WEB

L'ex patron del Leeds avrebbe già individuato il profilo per i liguri, e il nome è quello di Fabio Grosso. Fresco di addio al Frosinone nonostante la cavalcata verso la Serie A conclusasi con il ...Per la panchina il nome sul taccuino è quello di Fabio Grosso, che l'anno scorso ha stravinto la serie B sulla panchina del Frosinone.