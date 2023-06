Frontex | +158% di arrivi dalla rotta del Mediterraneo centrale

(Di venerdì 16 giugno 2023) Si tratta all'incirca della metà deglitotali in Europa di questi primi cinque mesi. Complessivamente il numero di migranti giunti nel continente europeo attraverso le varie rotte è aumentato ...

I dati diL'agenzia ha tenuto in considerazione, nell'aggiornamento degli ultimi dati, i ... L'aumento, rispetto ai primi cinque mesi del 2022, è stato nell'ordine del%. Le rotte in ...... ha specificato. TI POTREBBE INTERESSARELo afferma, l'Agenzia per i guardacoste e le frontiere esterne dell'Ue, nel suo rapporto ... nei primi cinque mesi dell'anno, il numero di rilevamenti è più che raddoppiato (%) rispetto allo ...

Frontex, +158% arrivi sulla rotta Med centrale in 5 mesi Agenzia ANSA

Secondo il report, nei primi cinque mesi la tratta è la più percorsa dagli immigrati in arrivo in Europa. Sono i numeri più alti dal 2017 ...Lussemburgo, 16 giu. (askanews) - Il Mediterraneo centrale rimane la principale rotta migratoria verso l'Ue, attraverso cui passa la metà di ...