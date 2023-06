Frittelle di zucchine | non serve la farina L’impanatura è dietetica Ha solo 70 kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 16 giugno 2023) Si sa che far mangiare leai più piccoli di casa non è sempre facile. Per invogliare i bambini, e anche gli adulti che non le amano, a mangiarle puoi servire a tavola una ricetta didicosì buona da leccarsi i baffi. Questa sfiziosa ricetta è molto leggera infatti contiene un numero di calorie estremamente basso. Per questo motivo può mangiarle in assoluta tranquillità anche chi ha problemi di colesterolo oppure chi vuole semplicemente seguire una dieta e mantenersi leggero. In questesono presenti anche le fibre che aiutano l’intestino infatti hanno la caratteristica di contrastare la stipsi e la stitichezza. Inoltre sono ricche di antiossidanti. Questedicontengono anche il potassio, utile per abbassare la pressione del ...