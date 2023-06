Frattesi sul futuro | «Ho detto al direttore cosa voglio»

(Di venerdì 16 giugno 2023) Davide, centrocampista del Sassuolo e dell’Italia, ha parlato dopo la partita contro la Spagna del suoDavide, centrocampista del Sassuolo e dell’Italia, ha parlato dopo la partita contro la Spagna del suo. Le sue dichiarazioni: «Io ancora non mi sento pronto per andare all’estero l’hoanche alrimanere in Italia».

L'Inter ha fatto la sua mossa per. Il Sassuolo, infatti, ha accettato come contropartita tecnica il cartellino di Mulattieri . Manca invece l'intesaconguaglio economico, anche se le distanze sono ridotte: 30 milioni di ...le garantisce anche perché non si fa ammonire più di tanto, contrariamente a quanto possa ... Ancheresto è in costante crescita. A 23 anni gioca meglio di quando ne aveva 22, e via dicendo., messaggio al Sassuolofuturo "Sicuramente, per noi deve essere un piacere e uno stimolo - continua - . Ci vorrà un po', se mi confronto con Rodri che ha fatto 100 partite fra Champions ...

Insieme a Frattesi (vedi articolo), Sergej Milinkovic Savic è l’altro centrocampista finito nel taccuino dell’Inter. Inzaghi lo preferisce, ma gli ostacoli non mancano DUE OSTACOLI - D’altronde lo ha ...Il giudizio sulla direzione di gara dell'arbitro sloveno nella semifinale di Nations League in Olanda ENSCHEDE (Olanda) - Solito Vincic (voto: 6 ), si perde sempre qualcosa, questa volta da rivedere s ...