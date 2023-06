Frattesi | sì all’Inter Attenzione però a un Bremer bis – SM

Leggi su inter-news

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’Inter incassa il sì di Davide: il centrocampista del Sassuolo raggiungerebbe infatti volentieri Milano. Ma, secondo Sport Mediaset, si rischia uno stallo simile a quello dello scorso anno per Gleison. SITUAZIONE IN STALLO – Davideè il grande obiettivo per il centrocampo dell’Inter. Il giocatore del Sassuolo ha impressionato nelle ultime stagioni in neroverde, tanto da attirare su di sé gli occhi attenti di diverse squadre italiane e non solo. Tra queste i nerazzurri, che hanno incassato il gradimento del giocatore. Prima,, è necessario raccogliere i soldi per la trattativa. Un problema che mantiene la situazione in stallo, con Juventus e Milan pronte a soffiareil giocatore. Insomma,potrebbe rivelarsi un ...