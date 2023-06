Frattesi dice sì all'Inter | ma la Juve incontra il Sassuolo

(Di venerdì 16 giugno 2023)sì all'. Secondo la Gazzetta dello Sport, il 23enne centrocampista italiano delha già dato l'ok...

Al 65 è decisivo anche Unai Simon: cross di Zaniolo,calcia a botta sicura e il portiereno con un gran riflesso. Fatica ad entrare in partita Federico Chiesa, entrato al posto di ...Al 65 è decisivo anche Unai Simon: cross di Zaniolo,calcia a botta sicura e il portiereno con un gran riflesso. Fatica ad entrare in partita Federico Chiesa, entrato al posto di ...... al 65' l'unica occasione azzurra nella ripresa conche chiama Unai Simon al grande ... Noi abbiamo impostato una partita un po' diversa, ma abbiamo fatto poco nel secondo tempo",il ct ...

Inter, Frattesi dice sì; lo United piomba su Theo Hernandez. Milan ... Eurosport IT

Da sottolineare l'enorme gesto di Roberto Gagliardini e di Nicole Ciocca, da pochi uniti in matrimonio: hanno scelto di donare i regali ricevuti alla ...CALCIOMERCATO - Nel giorno in cui l'Italia si lecca le ferite per le sconfitte con la Spagna, ecco alcune notizie di calciomercato che riguardano tra l'altro un giocatore impegnato giovedì sera: ...