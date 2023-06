E' crollata la notte scorsa una parte di unada due milioni di metri cheil villaggio di Brienz, nel cantone dei Grigioni (Svizzera) evacuato dal 12 maggio scorso. Il distacco - riportano i media elvetici - non ha travolto case ma ...Il sindaco Fabrizio Corti ha comunicato alle cinque famiglie che vivono nei pressi dell'enormedi Ca' Lita, che avanza di 7 metri al giorno eloro e la 486R, che non è escluso che si ...Le ruspe e i camion lavorano incessantemente, giorno e notte, sulla 'unghia' della, per portare via la terra che avanza con una velocità di 30 centimetri all'ora, oltre sette metri al giorno, ...

Frana minaccia villaggio svizzero, nella notte un distacco Agenzia ANSA

E' crollata la notte scorsa una parte di una frana da due milioni di metri che minaccia il villaggio di Brienz, nel cantone dei Grigioni (Svizzera) evacuato dal 12 maggio scorso. (ANSA) ...I messaggi sullo smartphone hanno rivelato il giro di cocaina in zona Lame con estorsioni e minacce a chi non rispettava i patti. Come accaduto al padre di un minore ...