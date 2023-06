Frana di Ischia | via libera agli indennizzi per i danni

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata pubblicata sul sito istituzionale www.sisma.it del Commissariato all’emergenzadila modulistica con la guida operativa per la presentazione delle richieste dei contributi per i cittadini e le imprese che hanno subìtoa seguito della alluvione del 26 novembre scorso. Il commissario straordinario Giovanni Legnini ha firmato oggi il decreto n.1664 che approva i modelli per la concessione dei contributi come previsto dall’ordinanza n.22 del 26 maggio 2023, e la guida operativa per la corretta compilazione dei format, documenti consultabili e scaricabili dal portale internet della struttura commissariale. I cittadini che hanno o hanno avuto la casa alluvionata e danneggiata e che richiedono o hanno richiesto interventi di immediata riparazione o interventi di ...

Confesercenti Campania non è nuova ad iniziative di solidarietà e di supporto territoriale, in tal senso ricordiamo l'impegno della rete regionale per la "" die l'impegno istituzionale ...... ma non per le giovani vite stroncate dalladi. Per Berlusconi lutto nazionale: no per Falcone e Borsellino né per le vittime diSe molti hanno sentitamente partecipato al lutto ...Li hanno rifiutati alcuni dei familiari delle vittime del crollo del ponte di Genova, come delle vittime delladel novembre 2022. Li rifiutò Eleonora Moro per il marito Aldo ucciso ...

Frana Ischia. Legnini fa fuori Amca, avanti tutta con Sma e comune ... Positanonews

Una ceramica per rinascere, i Lions inaugurano l’installazione artistica donata a Casamicciola Terme. Il Distretto 108Ya ed il Lions Club Isola d’ Ischia realizzano un’opera in ...Ogni giorno, il club dei corrispondenti descrive come viene illustrata la stessa attualità in due paesi. Articolo scritto da Inserito il 15/06/2023 19:12 ...