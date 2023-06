Fotogallery - Alluvione in Emilia - Romagna | oggi e un mese fa

(Di venerdì 16 giugno 2023) IL FOTO - CONFRONTO 16 giugno 2023 07:38 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le ...

16 giugno 2023 07:38 in Emilia - Romagna, oggi e un mese fa

Continua l'impegno del Comando dei Vigili del fuoco di Vercelli per aiutare la popolazione dell'Emilia Romagna duramente colpita dalla recente alluvione e dalle piogge delle ultime settimane. Gli eventi hanno causato oltre 1200 frane con interruzioni viabili ed evacuazioni di edifici.

Le acque sporche dell'alluvione in Emilia-Romagna hanno creato una macchia scura in mare a Ravenna. È solo l'ultima delle emergenze causate dalle forti piogge che hanno colpito la Regione. Nei giorni ...Ieri sera la celebrazione tra i quartieri più colpiti dall'alluvione del 16 maggio. La processione nelle vie e la benedizione dal Ponte Vecchio. Il mandato a 14 nuovi ministri dell'Eucaristia. La foto ...