(Di venerdì 16 giugno 2023) L’Inter celebra Henrikh, arrivato la scorsa estate dopo la scadenza di contratto con la Roma. Una stagione, la sua, che lo ha visto grande protagonista. Specialmente nelin Champions League. TRENO – Una grande stagione quella disputata da Henrikhcon la maglia dell’Inter. Una stagione celebrata proprio dal club nerazzurro che, attraverso Twitter, ha pubblicato duedel giocatore e la seguente didascalia: “Il treno è arrivato e non si è più fermato. Ci ha fatto esplodere con il gol nel“. Il treno è arrivato e non si è più fermato Ci ha fatto esplodere con il gol nel#ForzaInter pic.twitter.com/JqeHWqbAGt — Inter (@Inter) June 16, 2023 Questo il post dell’Inter su Twitter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Basta vedere la suadi un anno fa con la Conference League tra le mani per capire quanto la ... A Roma ho avuto modo di conoscere da vicinoe Bove che già lo scorso anno aveva dimostrato ...Un altro ballottaggio sembra quello tra Brozovic o: 'Se l'armeno non si fosse ... Cosi' in quei giorni, io recuperai una, di quando da ragazzino giocavo in una piccola squadra di paese. ......Continua gallery %srimanenti Champions League Le probabili formazioni di Manchester City - Inter Nell'Inter al momento non sembrano esserci dubbi: Brozovic in vantaggio su, che ...

FOTO – Mkhitaryan celebrato dall’Inter: «Esplosione nel derby» Inter-News.it

Alla vigilia della finale di Champions League Manchester City-Inter le parole del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ...La squadra nerazzurra da Zanetti, arrivato un giorno prima. Ancora un dubbio di formazione. Ok Mkhitaryan e Correa ...