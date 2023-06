Forza Italia va avanti nel segno e nel nome di Berlusconi | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 giugno 2023)nel(e nel) di Silvio, e con la 'benedizione' della figlia maggiore del Cavaliere, Marina., due giorni dopo aver tributato l'ultimo saluto al suo fondatore e leader, fa quadrato e il coordinatore del partito, Antonio Tajani, si mostra fiducioso e determinato. Sebbene, come tutti i forzisti, ancora scosso: "Per noi - esordisce in un affollato incontro con la stampa convocato nella sede azzurra a Roma - non è certamente facile oggi parlare perché siamo ancora profondamente scossi e feriti per la scomparsa del nostro leader, che resterà sempre il nostro leader. È difficile guardare al futuro senza di lui, ma lui voleva che guardassimo al futuro.è un leader che non scompare, il suo pensiero e i suoi sogni rimarranno". ...