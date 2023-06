Forza Italia | Tajani | “Berlusconi voleva che guardassimo al futuro”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il coordinatore del partito raccoglie il testimone e rilancia: "Ci batteremo per pensioni minime a mille euro comeSilvio". Giovedì comitato di presidenza per convocare Consiglio nazionale che eleggerà nuovo presidente “Siamo profondamente scossi e feriti dalla scomparsa del nostro leader, non è facile essere qui a poche ore dalla scomparsa di. E’ difficile guardare alsenza di lui, ma luicheal”. Così il coordinatore nazionale di, Antonio, nel corso della conferenza stampa presso la sede azzurra di San Lorenzo in Lucina. “Per rispettare l’articolo 19 dello statuto, che purtroppo prevede cosa si deve fare in caso di impedimento del presidente – ha spiegato – ...