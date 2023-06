Forza Italia si prepara al dopo Berlusconi | Resteremo uniti

(Di venerdì 16 giugno 2023) Viaggio nella sede diper la prima conferenza stampa del partitola morte del presidente Silvio. Antonio Tajani, presidente pro-tempore di, indica il percorso che porteranno il partito al Congresso per l'elezione del presidentela scomparsa del suo fondatore Silvio. Insieme a Tajani, la capogruppo al Senato Licia Ronzulli, il capogruppo alla Camera Paolo Barelli e il capo delegazione al Parlamento europeo Fulvio Martusciello.

I vertici azzurri incontrano i giornalisti per raccontare il percorso che porterà al Congresso e all'elezione del nuovo presidente dopo la morte del Cav. Viaggio nella sede del ...... ma anche dei dirigenti e dei militanti che sentono più che mai peso e responsabilità del peso del cammino che deve essere vincente", le parole di Paolo Barelli,, dopo la conferenza ...

Antonio Tajani parla al Tg4 di Forza Italia e spiega: nel rapporto con la coalizione di governo "non cambia nulla, saremo sempre la pietra angolare dell'esecutivo di centrodestra. D'altra parte se c'è ...Una fiammata negli orientamenti di voto per Forza Italia, ma anche tanti dubbi sul futuro del partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.